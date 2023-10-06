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Скоро будут обнародованы условия для выдачи бизнес-кредитов в рамках соглашения Rabitabank и ITFC

Экономика Материалы 6 октября 2023 16:51 (UTC +04:00)
Скоро будут обнародованы условия для выдачи бизнес-кредитов в рамках соглашения Rabitabank и ITFC

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время будут обнародованы условия для выдачи бизнес-кредитов в рамках соглашения Rabitabank и Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC).

Как передает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

«В сентябре месяце Азербайджанский Rabitabank и Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) подписали аккредитивный контракт на 10 миллионов долларов. Это историческое соглашение, первое в своем роде в Азербайджане, будет играть важную роль в продвижении торгового финансирования в частном секторе, соответствующего шариату. В ближайшее время будут обнародованы условия соглашения», - сказал он.

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