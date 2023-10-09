Великобритания открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере "зеленой" энергетики - торговый комиссар (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Великобритания открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в использовании "зеленых" технологий в сфере чистой энергетики.

Об этом сказал Trend торговый комиссар Его Величества в регионе Восточной Европы и Центральной Азии и Генеральный консул Великобритании в Стамбуле Кенан Полео.

Говоря о совместных проектах Азербайджана и Казахстана в энергетическом секторе, Полео отметил, что ему всегда приятно видеть, как страны региона сотрудничают в новых проектах.

"Великобритания является крупнейшим инвестором в Азербайджане в течение ряда лет, во многом благодаря присутствию bp в энергетическом секторе. Недавно правительство Великобритании подписало Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетического перехода с Азербайджаном, чтобы поделиться передовым опытом в области экологически чистой энергетики, энергоэффективности, низкоуглеродных технологий, а также в переходе на энергетический рынок", - сказал он.

Как он отметил, Великобритания обладает ведущим мировым опытом в области чистой энергетики и всегда открыта к сотрудничеству по использованию новых, инновационных и "зеленых" технологий в энергетическом секторе.

"В качестве примера можно привести британскую консалтинговую фирму BVG Associates, которая недавно разработала дорожную карту морской ветроэнергетики для Азербайджана на основе исследования Всемирного банка, который оценил потенциал морской ветроэнергетики страны в 157 ГВт", - добавил он.

Как ранее заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, уже более 30 лет как Великобритания и Азербайджан установили крепкое партнерство и сейчас все больше и больше фокусируются на зеленой энергетике.

Николсон отметила, что Азербайджан является одним из главных партнеров Великобритании в развитии возобновляемой энергетики. Конечно же, Великобритания будет и дальше оказывать поддержку Азербайджану в этой области.

По ее словам, британская компания bp в Азербайджане играет большую роль в поддержке страны по реализации "зеленых" проектов.

Оффшорная ветряная энергетика Азербайджана имеет значительный потенциал, страна имеет все возможности для скорейшего перехода на чистую энергию.