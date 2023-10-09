При поддержке Kapital Bank стартовал 22 сезон «Брэйн Ринг»

БАКУ/Trend/ - Первый банк Азербайджана Kapital Bank является финансовым партнером телепроекта «Брэйн Ринг». 22 сезон передачи, где участники могут испытать свои знания, уже стартовал. За первенство в новом сезоне проекта, который выходит каждое воскресенье на Общественном телевидении, борются 20 команд, представляющих 10 городов, 7 университетов и спонсоров.

В течение года проводятся два сезона соревнований. В первом сезоне определяется обладатель кубка Bilik, а во втором сезоне — кубка Nar. По итогам года две команды, которые завоевали кубки Bilik и Nar, сойдутся в поединке за звание чемпиона Азербайджана.

В 22-м сезоне шоу Kapital Bank представляет команда Birbank, в состав которой входят известные спортивные комментаторы Азербайджана, такие как Гюндуз Аббасзаде, Рустам Фаталиев, Сулейман Велиев, Шамседдин Аббасов и Ахмед Алиев. Кроме опытных спортивных журналистов в команде также участвует студент Бакинской высшей школы нефти Гасан Аббаслы.

Kapital Bank поддерживает интеллектуальные игры и образовательные проекты в рамках социально направленной деятельности. Помимо игр «Брэйн Ринг» Kapital Bank также является официальным партнером интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.