Silk Way West Airlines объявляет о первом коммерческом рейсе в Стамбул нового самолета Boeing 777F

БАКУ/Trend/ –Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, с гордостью объявляет о первом коммерческом рейсе нового Boeing 777F в Стамбул. Boeing 777F — крупнейший, а также самый эффективный и экологически чистый двухмоторный грузовой самолет на авиарынке. Это пополнение флота Silk Way West Airlines будет способствовать достижению целей авиакомпании в области устойчивого развития и обеспечит ее приверженность сокращению выбросов.

Новый самолет заменил Boeing 747-400F, который ранее выполнял рейсы по маршруту Баку-Стамбул, доставляя различные смешанные грузы. Отправившись в это захватывающее путешествие на своем новом современном воздушном судне, авиакомпания Silk Way West Airlines укрепляет свои позиции на мировом рынке грузовых авиаперевозок. Изменения знаменуют собой дальнейший шаг Silk Way West Airlines по расширению своей международной сети для удовлетворения растущего спроса на грузовые перевозки.

«Мы безмерно гордимся тем, что стали свидетелями знаменательного события, когда наш новый самолет Boeing 777F впервые расправил крылья», - сказал Вугар Мамедов, вице-президент Silk Way West Airlines. «Это знаменует начало захватывающей главы для всей истории нашей авиакомпании, поскольку мы продолжаем отвечать самым высоким стандартам безопасности и надежности, учитывая при этом развивающуюся сферу грузоперевозок. Я уверен, что обновление и расширение нашего флота еще больше укрепят лидирующие позиции компании на мировом рынке авиаперевозок на ближайшие 15-20 лет».

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 13 специализированных самолетов Boeing 777-F, Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 г. Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 г. было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений по странам Европы, СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии, а также Северной и Южной Америки.