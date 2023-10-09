ЗАО "AzerGold" осуществило в сентябре самый крупный экспорт

БАКУ/Trend/ – Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold», успешно продолжающее свою деятельность в области добычи и экспорта драгоценных металлов, в сентябре 2023 года осуществило самые крупные экспортные операции за период своей деятельности. Так, в результате двух экспортных операций, проведенных ЗАО в сентябре текущего года, на внешнем рынке было реализовано 13.3 тыс. унций золота и 15.8 тыс. унций серебра. В результате этих экспортных операций ЗАО «AzerGold» привлекло за месяц в экономику страны рекордную за весь период своей деятельности сумму - 43 миллиона 210 тысяч манатов.

В январе-сентябре 2023 года ЗАО осуществило добычу 38.3 тыс. унций золота, экспорт 36.4 тыс. унций золота. При этом план добычи золота, установленный на первые 9 месяцев текущего года, перевыполнен на 6%, а план экспорта золота – на 30%. В целом на текущий год запланирована добыча и экспорт 62.5 тыс. унций золота, что приведет к перевыполнению прошлогодних показателей добычи и экспорта на 1% и 4.4% соответственно.

Показатели добычи и экспорта за январь-сентябрь 2022 и 2023 годов 2022 год 2023 год Сравнение с первыми 9 месяцами прошлого года Сравнение с первым 9-месячным планом текущего года Добыча золота 42,731 унция 38,341 унция 10%↓ 6%↑ Добыча серебра 139,908 унций 89,437 унций 36%↓ 33%↑ Экспорт золота 39,079 унций 36,384 унции 7%↓ 30%↑ Экспорт серебра 116,561 унция 77,355 унций 34%↓ 45%↑ Экспортная стоимость золота 120,686,024 маната 119,129,023 маната 1%↓ 56%↑ Экспортная стоимость серебра 4,291,367 манатов 3,123,720 манатов 27%↓ 91%↑ Общий доход от экспорта 124,977,391 манат 122,252,743 маната 2%↓ 57%↑

А на внутреннем рынке доходы от продажи золота и серебра за первые 9 месяцев текущего года составили 15 миллионов 825 манатов. Это на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продажи на внутреннем рынке с января по сентябрь 2022 и 2023 годов 2022 год 2023 год Сравнение с первыми 9 месяцами прошлого года Продажа золота на внутреннем рынке 2,394 унции 4,316 унций 80%↑ Продажа серебра на внутреннем рынке 7,526 унций 23,653 унции 214%↑ Доходы от продаж золота на внутреннем рынке 8,078,655 манатов 14,836,180 манатов 84%↑ Доходы от продаж серебра на внутреннем рынке 318,199 манатов 988,958 манатов 211%↑ Общий доход от продаж на внутреннем рынке 8,396,854 маната 15,825,138 манатов 88%↑

Что касается общих доходов от продаж, то общие показатели продаж ЗАО за первые 9 месяцев выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая выручка от продаж за январь-сентябрь 2022 и 2023 годов 2022 год 2023 год Сравнение с первыми 9 месяцами прошлого года Общий доход от продаж золота 128,764,679 манатов 133,965,203 маната 4%↑ Общий доход от продаж серебра 4,609,567 манатов 4,112,679 манатов 11%↓ Общий доход 133,374,246 манатов 138,077,882 маната 4%↑

Наблюдаемое относительное снижение показателей добычи и экспорта за первые 9 месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом связано с особенностями рудообразования на сульфидной стадии главного эксплуатируемого золотого рудника ЗАО «Човдар» и отражает геологическую реальность. Так, в настоящее время здесь ведется добыча руд более низкого обогащения на стадии перехода от оксидной фазы к сульфидному слою, отличающемуся сложностью. Тем не менее, в результате продолжающейся успешной деятельности по плану до конца года планируется превзойти установленные годовые цели по добыче и экспорту.

Добыча, экспорт, продажи на внутреннем рынке на 2022 год и планы по добыче, экспорту, продажам на внутреннем рынке на 2023 год Фактические показатели 2022 года План на 2023 год Сравнение факта 2022 года и плана на 2023 год Добыча золота 62,060 унций 62,500 унций 1%↑ Добыча серебра 223,059 унций 108,259 унций 51%↓ Экспорт золота 59,892 унции 62,500 унций 4.4%↑ Экспорт серебра 193,536 унций 108,259 унций 44%↓ Продажа золота на внутреннем рынке 3,584 унции 5,684 унции 58.6%↑ Продажа серебра на внутреннем рынке 14,301 унция 23,670 унций 65.5%↑

Отметим, что по состоянию на 1 октября 2023 года общий доход, полученный ЗАО в результате реализации драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках, достиг 1 миллиард 93 миллиона 794 тысячи манатов. Из них 1 миллиард 49 миллионов 249 тысяч манатов формирую экспортные доходы, а 44 миллиона 544 тысячи манатов – доходы от продаж на внутреннем рынке.