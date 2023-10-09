ЗАО "AzerGold" осуществило в сентябре самый крупный экспорт

БАКУ/Trend/ – Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold», успешно продолжающее свою деятельность в области добычи и экспорта драгоценных металлов, в сентябре 2023 года осуществило самые крупные экспортные операции за период своей деятельности. Так, в результате двух экспортных операций, проведенных ЗАО в сентябре текущего года, на внешнем рынке было реализовано 13.3 тыс. унций золота и 15.8 тыс. унций серебра. В результате этих экспортных операций ЗАО «AzerGold» привлекло за месяц в экономику страны рекордную за весь период своей деятельности сумму - 43 миллиона 210 тысяч манатов.
В январе-сентябре 2023 года ЗАО осуществило добычу 38.3 тыс. унций золота, экспорт 36.4 тыс. унций золота. При этом план добычи золота, установленный на первые 9 месяцев текущего года, перевыполнен на 6%, а план экспорта золота – на 30%. В целом на текущий год запланирована добыча и экспорт 62.5 тыс. унций золота, что приведет к перевыполнению прошлогодних показателей добычи и экспорта на 1% и 4.4% соответственно.
|
Показатели добычи и экспорта за январь-сентябрь 2022 и 2023 годов
|
2022 год
|
2023 год
|
Сравнение с первыми 9 месяцами прошлого года
|
Сравнение с первым 9-месячным планом текущего года
|
Добыча золота
|
42,731 унция
|
38,341 унция
|
10%↓
|
6%↑
|
Добыча серебра
|
139,908 унций
|
89,437 унций
|
36%↓
|
33%↑
|
Экспорт золота
|
39,079 унций
|
36,384 унции
|
7%↓
|
30%↑
|
Экспорт серебра
|
116,561 унция
|
77,355 унций
|
34%↓
|
45%↑
|
Экспортная стоимость золота
|
120,686,024 маната
|
119,129,023 маната
|
1%↓
|
56%↑
|
Экспортная стоимость серебра
|
4,291,367 манатов
|
3,123,720 манатов
|
27%↓
|
91%↑
|
Общий доход от экспорта
|
124,977,391 манат
|
122,252,743 маната
|
2%↓
|
57%↑
А на внутреннем рынке доходы от продажи золота и серебра за первые 9 месяцев текущего года составили 15 миллионов 825 манатов. Это на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
|
Продажи на внутреннем рынке с января по сентябрь 2022 и 2023 годов
|
2022 год
|
2023 год
|
Сравнение с первыми 9 месяцами прошлого года
|
Продажа золота на внутреннем рынке
|
2,394 унции
|
4,316 унций
|
80%↑
|
Продажа серебра на внутреннем рынке
|
7,526 унций
|
23,653 унции
|
214%↑
|
Доходы от продаж золота на внутреннем рынке
|
8,078,655 манатов
|
14,836,180 манатов
|
84%↑
|
Доходы от продаж серебра на внутреннем рынке
|
318,199 манатов
|
988,958 манатов
|
211%↑
|
Общий доход от продаж на внутреннем рынке
|
8,396,854 маната
|
15,825,138 манатов
|
88%↑
Что касается общих доходов от продаж, то общие показатели продаж ЗАО за первые 9 месяцев выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
|
Общая выручка от продаж за январь-сентябрь 2022 и 2023 годов
|
2022 год
|
2023 год
|
Сравнение с первыми 9 месяцами прошлого года
|
Общий доход от продаж золота
|
128,764,679 манатов
|
133,965,203 маната
|
4%↑
|
Общий доход от продаж серебра
|
4,609,567 манатов
|
4,112,679 манатов
|
11%↓
|
Общий доход
|
133,374,246 манатов
|
138,077,882 маната
|
4%↑
Наблюдаемое относительное снижение показателей добычи и экспорта за первые 9 месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом связано с особенностями рудообразования на сульфидной стадии главного эксплуатируемого золотого рудника ЗАО «Човдар» и отражает геологическую реальность. Так, в настоящее время здесь ведется добыча руд более низкого обогащения на стадии перехода от оксидной фазы к сульфидному слою, отличающемуся сложностью. Тем не менее, в результате продолжающейся успешной деятельности по плану до конца года планируется превзойти установленные годовые цели по добыче и экспорту.
|
Добыча, экспорт, продажи на внутреннем рынке на 2022 год и планы по добыче, экспорту, продажам на внутреннем рынке на 2023 год
|
Фактические показатели 2022 года
|
План на 2023 год
|
Сравнение факта 2022 года и плана на 2023 год
|
Добыча золота
|
62,060 унций
|
62,500 унций
|
1%↑
|
Добыча серебра
|
223,059 унций
|
108,259 унций
|
51%↓
|
Экспорт золота
|
59,892 унции
|
62,500 унций
|
4.4%↑
|
Экспорт серебра
|
193,536 унций
|
108,259 унций
|
44%↓
|
Продажа золота на внутреннем рынке
|
3,584 унции
|
5,684 унции
|
58.6%↑
|
Продажа серебра на внутреннем рынке
|
14,301 унция
|
23,670 унций
|
65.5%↑
Отметим, что по состоянию на 1 октября 2023 года общий доход, полученный ЗАО в результате реализации драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках, достиг 1 миллиард 93 миллиона 794 тысячи манатов. Из них 1 миллиард 49 миллионов 249 тысяч манатов формирую экспортные доходы, а 44 миллиона 544 тысячи манатов – доходы от продаж на внутреннем рынке.