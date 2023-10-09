Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

ЗАО "AzerGold" осуществило в сентябре самый крупный экспорт

Экономика Материалы 9 октября 2023 15:34 (UTC +04:00)
ЗАО "AzerGold" осуществило в сентябре самый крупный экспорт

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ/Trend/ – Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold», успешно продолжающее свою деятельность в области добычи и экспорта драгоценных металлов, в сентябре 2023 года осуществило самые крупные экспортные операции за период своей деятельности. Так, в результате двух экспортных операций, проведенных ЗАО в сентябре текущего года, на внешнем рынке было реализовано 13.3 тыс. унций золота и 15.8 тыс. унций серебра. В результате этих экспортных операций ЗАО «AzerGold» привлекло за месяц в экономику страны рекордную за весь период своей деятельности сумму - 43 миллиона 210 тысяч манатов.

В январе-сентябре 2023 года ЗАО осуществило добычу 38.3 тыс. унций золота, экспорт 36.4 тыс. унций золота. При этом план добычи золота, установленный на первые 9 месяцев текущего года, перевыполнен на 6%, а план экспорта золота – на 30%. В целом на текущий год запланирована добыча и экспорт 62.5 тыс. унций золота, что приведет к перевыполнению прошлогодних показателей добычи и экспорта на 1% и 4.4% соответственно.

Показатели добычи и экспорта за январь-сентябрь 2022 и 2023 годов

2022 год

2023 год

Сравнение с первыми 9 месяцами прошлого года

Сравнение с первым 9-месячным планом текущего года

Добыча золота

42,731 унция

38,341 унция

10%↓

6%↑

Добыча серебра

139,908 унций

89,437 унций

36%↓

33%↑

Экспорт золота

39,079 унций

36,384 унции

7%↓

30%↑

Экспорт серебра

116,561 унция

77,355 унций

34%↓

45%↑

Экспортная стоимость золота

120,686,024 маната

119,129,023 маната

1%↓

56%↑

Экспортная стоимость серебра

4,291,367 манатов

3,123,720 манатов

27%↓

91%↑

Общий доход от экспорта

124,977,391 манат

122,252,743 маната

2%↓

57%↑

А на внутреннем рынке доходы от продажи золота и серебра за первые 9 месяцев текущего года составили 15 миллионов 825 манатов. Это на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продажи на внутреннем рынке с января по сентябрь 2022 и 2023 годов

2022 год

2023 год

Сравнение с первыми 9 месяцами прошлого года

Продажа золота на внутреннем рынке

2,394 унции

4,316 унций

80%↑

Продажа серебра на внутреннем рынке

7,526 унций

23,653 унции

214%↑

Доходы от продаж золота на внутреннем рынке

8,078,655 манатов

14,836,180 манатов

84%↑

Доходы от продаж серебра на внутреннем рынке

318,199 манатов

988,958 манатов

211%↑

Общий доход от продаж на внутреннем рынке

8,396,854 маната

15,825,138 манатов

88%↑

Что касается общих доходов от продаж, то общие показатели продаж ЗАО за первые 9 месяцев выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая выручка от продаж за январь-сентябрь 2022 и 2023 годов

2022 год

2023 год

Сравнение с первыми 9 месяцами прошлого года

Общий доход от продаж золота

128,764,679 манатов

133,965,203 маната

4%↑

Общий доход от продаж серебра

4,609,567 манатов

4,112,679 манатов

11%↓

Общий доход

133,374,246 манатов

138,077,882 маната

4%

Наблюдаемое относительное снижение показателей добычи и экспорта за первые 9 месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом связано с особенностями рудообразования на сульфидной стадии главного эксплуатируемого золотого рудника ЗАО «Човдар» и отражает геологическую реальность. Так, в настоящее время здесь ведется добыча руд более низкого обогащения на стадии перехода от оксидной фазы к сульфидному слою, отличающемуся сложностью. Тем не менее, в результате продолжающейся успешной деятельности по плану до конца года планируется превзойти установленные годовые цели по добыче и экспорту.

Добыча, экспорт, продажи на внутреннем рынке на 2022 год и планы по добыче, экспорту, продажам на внутреннем рынке на 2023 год

Фактические показатели 2022 года

План на 2023 год

Сравнение факта 2022 года и плана на 2023 год

Добыча золота

62,060 унций

62,500 унций

1%↑

Добыча серебра

223,059 унций

108,259 унций

51%↓

Экспорт золота

59,892 унции

62,500 унций

4.4%↑

Экспорт серебра

193,536 унций

108,259 унций

44%↓

Продажа золота на внутреннем рынке

3,584 унции

5,684 унции

58.6%↑

Продажа серебра на внутреннем рынке

14,301 унция

23,670 унций

65.5%↑

Отметим, что по состоянию на 1 октября 2023 года общий доход, полученный ЗАО в результате реализации драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках, достиг 1 миллиард 93 миллиона 794 тысячи манатов. Из них 1 миллиард 49 миллионов 249 тысяч манатов формирую экспортные доходы, а 44 миллиона 544 тысячи манатов – доходы от продаж на внутреннем рынке.

Лента

Лента новостей

Читать все новости