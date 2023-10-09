Yelo Bank оказалa поддержку еще троим гражданам, желающим начать свой бизнес

БАКУ /Trend/ – Yelo Bank всегда поддерживает малоимущие семьи в рамках программы по самозанятости. В этот раз банк воплотил в реальность мечты трех жителей региона. Один из них - Фаррух Набиев, ветеран Отечественной войны, который проживает в Гойчае. Как искусный столяр, его мечтой было превратить свое мастерство в бизнес. Yelo Bank, узнав о его потенциале, предоставил ему необходимое оборудование для создания небольшой столярной мастерской.



Аслан Гафаров - участник первой Карабахской войны, живущий в Билясуваре. Ему была необходима финансовая поддержка для своего бизнеса по производству PVC окон и дверей. Yelo Bank предоставил ему эту поддержку и обеспечил всемнеобходимым оборудованим для запуска собственного бизнеса.



Аида Гурбанова из Курдамира - член семьи шехида Отечественной войны. Ее мечтой была организация образовательного центра. Для осуществления этой мечты Yelo Bank подарил ей полный пакет необходимого, включая мебель и технику.



Следует отметить, что программа по самозанятости реализуется на основе Меморандума между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Основной целью проекта является помощь гражданам, входящим в социально уязвимые группы, в реализации их предпринимательских амбиций. Yelo Bank активно участвует в этом проекте с самого начала и будет продолжать оказывать поддержку гражданам.



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