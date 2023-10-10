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В ABB Tech состоялась «Неделя карьеры»

Экономика Материалы 10 октября 2023 12:36 (UTC +04:00)
В ABB Tech состоялась «Неделя карьеры»

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ – ABB Tech Academy организовал «Неделю карьеры» для студентов и выпускников академии. В мероприятии приняли участие представители банка ABB, Azericard, Azercell, Azerconnect, Azintelecom, Unibank, Bank of Baku, Rabitabank, Bank Respublika, Каспийского инновационного центра, Агентства инноваций и цифрового развития.

Основная цель мероприятия заключалась в ознакомлении студентов и выпускников ABB Tech Academy с рынком труда и карьерными возможностями нашей страны. Работодатели провели презентации и поделились подробной информацией об активных вакансиях и программах стажировок в компаниях. Также студенты и выпускники получили ответы на свои вопросы от представителей компаний.

ABB Tech Academy постоянно оказывает поддержку в трудоустройстве своих выпускников и студентов. В настоящее время 82% выпускников академии являются работниками ведущих компаний нашей страны и за рубежом.

Информацию о современных полезных универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.

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