Оплачивайте образовательные услуги через приложение Yelo App.

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank продолжает внедрять полезные инновации в своих онлайн-услугах. Теперь через приложение Yelo App банка можно оплачивать услуги ведущих учебных заведений страны. На данный момент доступны оплаты для следующих учреждений:

ADA University

Школа ADA

Европейская азербайджанская школа

ATL academy

Азербайджанский Британский Колледж

Baku Oxford School

Dunya School

Лицей Kaspi

Лицей Hədəf

Национальная Авиационная Академия

Онлайн экзаменационный центр

Учебный центр 21-го века

Для использования услуги просто выберите раздел "Образование" в меню "Оплата" в приложении Yelo App, затем введите платежные данные, запрошенные образовательным учреждением (ID студента, FIN-код родителя и т. д.). Всего несколько кликов и вы без проблем оплатите свои образовательные услуги. С этим нововведением Yelo App вы можете экономить свое время и инвестировать его в свое образование.

Yelo App стремится расширить свои возможности, целью которых является обновление и упрощение банковского опыта клиентов. Теперь в приложении можно выполнять многие операции, к которым мы привыкли в банке, всего за несколько кликов. Не зря в прошлом году Yelo App было признано лучшим мобильным приложением на конференции "Mobile Banking Day Baku", прошедшей оценку по 1000 критериям. Установите Yelo App на ваш смартфон и наслаждайтесь этим удобством: bit.ly/ylmbltb

Подробнее об оплате образовательных услуг: bit.ly/tehsil-odenisleri



У вас есть дополнительные вопросы по оплате обучения? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.



Yelo Bank – Яркий банкинг!