«PwC Евразия» объявила о запуске глобального консалтингового подразделения «Strategy&» на территории Евразии и в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - «PwC Евразия» объявила об официальном запуске глобального консалтингового подразделения «Strategy&», являющегося частью сети фирм PwC, в Евразийском регионе, включая Азербайджан. Мероприятие по случаю этого события проходило в Алматы, 26 сентября при участии известных лидеров отрасли, бизнес-лидеров и интеллектуалов, которые собрались с целью объявить о начале новой эры стратегического совершенства в Евразии.

Глобальный лидер «Strategy&» Питер Гассманн тепло приветствовал гостей и поделился своим мнением по поводу развития компании «Strategy&» в Евразии. На открытии мероприятия выступили с речью Умут Шайхметова (генеральный директор «Halyk Group»), Динара Искакова (генеральный директор «OrbisAuto»), Серик Толукпаев (владелец «Aitas Group»), Дана Инкарбекова (руководитель по региону) и Азамат Конратбаев (управляющий партнер PwC в Казахстане). Модератором мероприятия выступила Наталья Лим, руководитель «Strategy&» и консалтинговой практики в Евразии.

«Strategy&» — всемирно известный центр стратегического консалтинга с более чем столетней историей. Имея огромную команду из 3000 консультантов по стратегии в 152 странах, «Strategy&» теперь представлена и в Евразии. Миссия «Strategy&» - вести организацию к успеху с самого начала.

На сегодняшний день, в быстро развивающейся бизнес-среде, присутствие «Strategy&» в Евразии имеет огромное значение. Богатый опыт в области стратегического консалтинга помогает организациям не только ориентироваться, но и преуспевать в динамично меняющейся среде. «Strategy&» специализируется на предоставлении стратегических идей и инновационных решений, дающих измеримый эффект.

Запуск «Strategy&» в Евразии подтверждает нашу приверженность содействию процветания и роста в регионе.

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