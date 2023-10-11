Yelo Bank провел интеллектуальный конкурс среди сотрудников (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – Сотрудники Yelo Bank, которые любят в короткие
сроки находить ответы на вопросы, на этот раз продемонстрировали
свои навыки в интеллектуальной игре «Yeloqika Pro». Конкурс
состоялось в формате «Что? Где? Когда?». В захватывающей игре
соревновались 24 команды, общим количеством в 150 участников,.
Сотрудники проверяли свои знания и интеллектуальные способности в
конкурсе, состоящем из 3 туров и 36 вопросов. После напряженного
интеллектуального соревнования команда «Маркетинг», правильно
ответившая на наибольшее количество вопросов, завершила
соревнование победой. Кубок, медали и грамоты были вручены
обладателям первых трёх мест.
Стоит отметить, что Yelo Bank реализует различные проекты для веселого и эффективного времяпрепровождения своих сотрудником. Некоторое время назад в Банке прошли внутренний чемпионат по футболу, конкурс талантов и различные командообразующие мероприятия.
Yelo Bank продолжит реализовывать полезные и интересные проекты для создания позитивной рабочей среды для своих сотрудников. Если вы являетесь членом команды Yelo и желаете построить блестящую карьеру, просмотрите вакансии в Банке: bit.ly/bank-vakansiya
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