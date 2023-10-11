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Yelo Bank провел интеллектуальный конкурс среди сотрудников (ФОТО)

Экономика Материалы 11 октября 2023 10:34 (UTC +04:00)
Yelo Bank провел интеллектуальный конкурс среди сотрудников (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ – Сотрудники Yelo Bank, которые любят в короткие сроки находить ответы на вопросы, на этот раз продемонстрировали свои навыки в интеллектуальной игре «Yeloqika Pro». Конкурс состоялось в формате «Что? Где? Когда?». В захватывающей игре соревновались 24 команды, общим количеством в 150 участников,. Сотрудники проверяли свои знания и интеллектуальные способности в конкурсе, состоящем из 3 туров и 36 вопросов. После напряженного интеллектуального соревнования команда «Маркетинг», правильно ответившая на наибольшее количество вопросов, завершила соревнование победой. Кубок, медали и грамоты были вручены обладателям первых трёх мест.

Стоит отметить, что Yelo Bank реализует различные проекты для веселого и эффективного времяпрепровождения своих сотрудником. Некоторое время назад в Банке прошли внутренний чемпионат по футболу, конкурс талантов и различные командообразующие мероприятия.

Yelo Bank продолжит реализовывать полезные и интересные проекты для создания позитивной рабочей среды для своих сотрудников. Если вы являетесь членом команды Yelo и желаете построить блестящую карьеру, просмотрите вакансии в Банке: bit.ly/bank-vakansiya

Вас интересует вакансия в банке? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Yelo Bank провел интеллектуальный конкурс среди сотрудников (ФОТО)
Yelo Bank провел интеллектуальный конкурс среди сотрудников (ФОТО)
Yelo Bank провел интеллектуальный конкурс среди сотрудников (ФОТО)
Yelo Bank провел интеллектуальный конкурс среди сотрудников (ФОТО)
Yelo Bank провел интеллектуальный конкурс среди сотрудников (ФОТО)
Yelo Bank провел интеллектуальный конкурс среди сотрудников (ФОТО)
Yelo Bank провел интеллектуальный конкурс среди сотрудников (ФОТО)
Yelo Bank провел интеллектуальный конкурс среди сотрудников (ФОТО)
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