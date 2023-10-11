Yelo Bank провел интеллектуальный конкурс среди сотрудников (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – Сотрудники Yelo Bank, которые любят в короткие сроки находить ответы на вопросы, на этот раз продемонстрировали свои навыки в интеллектуальной игре «Yeloqika Pro». Конкурс состоялось в формате «Что? Где? Когда?». В захватывающей игре соревновались 24 команды, общим количеством в 150 участников,. Сотрудники проверяли свои знания и интеллектуальные способности в конкурсе, состоящем из 3 туров и 36 вопросов. После напряженного интеллектуального соревнования команда «Маркетинг», правильно ответившая на наибольшее количество вопросов, завершила соревнование победой. Кубок, медали и грамоты были вручены обладателям первых трёх мест.



Стоит отметить, что Yelo Bank реализует различные проекты для веселого и эффективного времяпрепровождения своих сотрудником. Некоторое время назад в Банке прошли внутренний чемпионат по футболу, конкурс талантов и различные командообразующие мероприятия.



Yelo Bank продолжит реализовывать полезные и интересные проекты для создания позитивной рабочей среды для своих сотрудников. Если вы являетесь членом команды Yelo и желаете построить блестящую карьеру, просмотрите вакансии в Банке: bit.ly/bank-vakansiya



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