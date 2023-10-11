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Определились победители студенческой стипендиальной программы Birbank (ФОТО)

Экономика Материалы 11 октября 2023 10:52 (UTC +04:00)
Определились победители студенческой стипендиальной программы Birbank (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ – Первый банк Азербайджана Kapital Bank уделяет особое внимание поддержке образования и развитию профессиональных кадров. Банк не так давно объявил о запуске стипендиальной программы Birbank для студентов. Из 3000 амбициозных студентов, подавших заявки на участие в программе, лишь 15 молодых людей были отобраны и названы «Стипендиатами Birbank». Этим талантливым студентам, представляющим 8 университетов страны, будет предоставляться стипендия в размере 300 манатов в месяц. Студенты обучаются в различных областях, включая информатику, информационные технологии, финансы, право, экономику и другие.

Помимо ежемесячной стипендии, программа предоставляет студентам возможность пройти практику в Kapital Bank и принять участие в обучающих мероприятиях. Следует отметить, что к программе присоединились талантливые молодые люди, обучающиеся на третьем курсе, чей вступительный балл составляет 550 и выше, а средний балл успеваемости – 81 и выше. Процесс отбора состоял из нескольких этапов, включая заполнение онлайн-заявки, выполнение групповых заданий, сдачу экзаменов и прохождение собеседования. Те студенты, которые успешно преодолели все эти этапы, получили почетное звание «Cтипендиат Birbank».

Kapital Bank придает большое значение образовательным проектам. Ярким доказательством этого является участие в таких проектах как, Международная образовательная выставка, Республиканская школьная олимпиада, «Teach for Azerbaijan», «Автобус Знаний», проекты группы «Sabah», а также сотрудничество с Азербайджанским Государственным Экономическим Университетом, Бакинским Инженерным Университетом, Университетом ADA и другими. В ближайшем будущем Kapital Bank также планирует участие и проведение новых образовательных проектов.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.

Определились победители студенческой стипендиальной программы Birbank (ФОТО)
Определились победители студенческой стипендиальной программы Birbank (ФОТО)
Определились победители студенческой стипендиальной программы Birbank (ФОТО)
Определились победители студенческой стипендиальной программы Birbank (ФОТО)
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