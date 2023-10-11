БАКУ/Trend/ - В Азербайджане планируется проведение сертификации халяльной продукции.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил генеральный директор Азербайджанского института стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики Ильхам Байрамов.

На мероприятии Ильхам Байрамов подчеркнул, что целью института является адаптация системы национальных стандартов мировым и современным стандартам.

Кроме того, Ильхам Байрамов рассказал о стандартах в области лабораторных исследований.

Главным достижением института Ильхам Байрамов назвал расширение сотрудничества с ISO.

Напомним, что продолжается мероприятие в связи со "Всемирным днем ​​стандартов", организованным Азербайджанским институтом стандартизации и Физико-техническим федеральным институтом (PTB), который является Национальным институтом метрологии Германии.