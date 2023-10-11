В Азербайджане планируется реализация мер по формированию системы технического регулирования (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане планируется реализация конкретных мер в законодательной и институциональной сфере по формированию системы технического регулирования в соответствии с международными требованиями.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил начальник Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики Мамед Аббасбейли.

"Проект Постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики об утверждении "Перечня товаров, подлежащих техническому регулированию" был доработан и усовершенствован на основе предложений. В то же время соответствующие директивы, действующие в Европейском Союзе были одобрены минэкономики с целью принятия технических регламентов на товары, подлежащие техническому регулированию, предварительный перечень был подготовлен и передан в правительство", - отметил Мамед Аббасбейли.

Напомним, что продолжается мероприятие в связи со "Всемирным днем ​​стандартов", организованным Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики и Физико-техническим федеральным институтом ( PTB), который является Национальным институтом метрологии Германии.