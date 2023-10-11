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Азербайджан и Пакистан намерены и дальше укреплять экономическое сотрудничество – глава МИД (ФОТО)

Экономика Материалы 11 октября 2023 13:32 (UTC +04:00)
Азербайджан и Пакистан намерены и дальше укреплять экономическое сотрудничество – глава МИД (ФОТО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан намерены и дальше укреплять сотрудничество в экономике и торговле.

Как сообщает в среду Trend, об этом на своей странице в соцсети «Х» написал министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани.

«Провели очень продуктивную встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Поздравил его с успешным проведением 27-го заседания Совета министров стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Мы подтвердили нашу решимость и дальше укреплять отношения между Азербайджаном и Пакистаном в экономике и торговле, а также в обеспечении связности и контактов между людьми», - написал он.

Отметим, что в рамках председательства Азербайджанской Республики в Организации экономического сотрудничества 10 октября в городе Шуша состоялось 27-е заседание Совета министров стран-членов ОЭС. На заседании были заслушаны выступления представителей стран-членов и наблюдателей, международных партнеров и специализированных структур ОЭС, обсуждены инициативы и предложения по дальнейшему развитию регионального сотрудничества в рамках ОЭС, а также рассмотрены другие вопросы, стоящие в повестке дня заседания.

Азербайджан и Пакистан намерены и дальше укреплять экономическое сотрудничество – глава МИД (ФОТО)
Азербайджан и Пакистан намерены и дальше укреплять экономическое сотрудничество – глава МИД (ФОТО)
Азербайджан и Пакистан намерены и дальше укреплять экономическое сотрудничество – глава МИД (ФОТО)
Азербайджан и Пакистан намерены и дальше укреплять экономическое сотрудничество – глава МИД (ФОТО)
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