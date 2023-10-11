SOCAR планирует разработку своих стандартов

БАКУ/Trend/ - Нынешнее руководство Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поставило цель разработать собственные стандарты.

Как передает в среду Trend, об этом сказал журналистам генеральный директор Азербайджанского института стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики Ильхам Байрамов на мероприятии в связи со "Всемирным днем ​​стандартов".

"SOCAR - достаточно развитая структура, один из столпов экономики Азербайджана, новая школа управления. Внедрение специальных стандартов в SOCAR - очень важный вопрос. Если у нас будут свои стандарты, это будет для нас полезно", - отметил Ильхам Байрамов.

Напомним, что сегодня прошло мероприятие в связи со "Всемирным днем ​​стандартов", организованным AZSTAND и Физико-техническим федеральным институтом (PTB), который является Национальным институтом метрологии Германии.