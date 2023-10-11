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В министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями ОЭСР и ВБ (ФОТО)

Экономика Материалы 11 октября 2023 16:08 (UTC +04:00)
В министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями ОЭСР и ВБ (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - С находящимися с визитом в Азербайджане представителями Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирного банка обсуждено совершенствование деятельности государственных предприятий, передает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Как сообщается, министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел встречу с находящимися с визитом в нашей стране представителями Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирного банка.

Стороны обсудили совместный проект "Анализ корпоративного управления в Азербайджанском инвестиционном холдинге и входящих в его портфель государственных предприятий", приватизацию и реализуемые в этом направлении шаги, совершенствование корпоративного управления и, в этом контексте, другие приоритетные реформы.

Кроме того, на встрече предоставлена информация о мерах по развитию ненефтяного сектора, экономической диверсификации, поощрению инвестиций и поступательному улучшению деловой среды в Азербайджане, а также достигнутых в этих областях результатах

В министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями ОЭСР и ВБ (ФОТО)
В министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями ОЭСР и ВБ (ФОТО)
В министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями ОЭСР и ВБ (ФОТО)
В министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями ОЭСР и ВБ (ФОТО)
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