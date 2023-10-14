За последние 20 лет в регионах Азербайджана построено и реконструировано более 380 водохранилищ - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет в регионах Азербайджана построено и реконструировано более 380 водохранилищ.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в ходе конференции на тему ”20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности“

По его словам, в регионах и городах Азербайджана реконструированы системы водоснабжения, обеспечено водоснабжение городов из новых источников.

"В результате усилий Президента Ильхама Алиева сдан в эксплуатацию трубопровод Огуз-Габала-Баку, который является важным вкладом в решение проблемы водоснабжения Баку. За последние два десятилетия построено или отремонтировано 8 крупных водохранилищ (в том числе Тахтакорпу, Шамкирчай, Товузчай, Гёйтепе) общим объемом воды около 500 миллионов кубических метров", - подчеркнул он.

Отметим, что мероприятие проходит под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Конференция посвящена деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.