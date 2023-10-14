БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние 20 лет создан 51 агропарк.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в ходе конференции ”20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности“

Асадов отметил, что за прошедшие 20 лет в Азербайджане были созданы сотни производственных и перерабатывающих предприятий, крупных промышленных центров, парков и кварталов с целью обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора, организации промышленных предприятий, основанных на инновационных и высоких технологиях, поддержки предпринимательства в этой сфере и повышения занятости в производственной сфере.

"Вся проделанная работа также дала возможность расширить географию экспорта азербайджанской продукции, расширила доступ к зарубежным рынкам под брендом "Made in Azerbaijan" местных продуктов с высокими стандартами качества. Развитие отрасли производства и переработки сельскохозяйственной продукции, являющейся одним из приоритетных направлений ненефтяного сектора, в течение прошедшего периода оставалось в центре внимания. В результате принятых целенаправленных мер, за последние 20 лет ненефтяной экспорт вырос более чем в 8 раз", - добавил он.

Отметим, что мероприятие проходит под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Конференция посвящена деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.