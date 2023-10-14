Номинальный объем производства в регионах Азербайджана вырос в 13,5 раза - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - В 2022 году номинальный объем производства в регионах Азербайджана вырос в 13,5 раза по сравнению с 2003 годом.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, с 2004 года в регионах создано более 1,8 миллиона новых рабочих мест и более 52 тысяч новых предприятий.

«В регионах построено или реконструировано 8 аэропортов, продолжается строительство аэропорта Лачин. Построено и отремонтировано более 17 тысяч километров автомобильных дорог, более 500 мостов и тоннелей, до 3300 школ, более 450 детских садов, более 550 медицинских учреждений, 41 олимпийский спортивный комплекс», - сказал министр.

Отметим, что сегодня под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева проходит конференция, которая посвящена деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.