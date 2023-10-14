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За последние 20 лет в Азербайджане приняты 4 госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов - министр

Экономика Материалы 14 октября 2023 13:43 (UTC +04:00)
За последние 20 лет в Азербайджане приняты 4 госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов - министр

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет в Азербайджане приняты 4 государственные программы, посвященные социально-экономическому развитию регионов, объем инвестиций, вложенных в регионы по этим программам, составляет 104 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Практически реконструирована социально-экономическая инфраструктура в регионах, строительство самых современных транспортных узлов в стране полностью активизировало экономический потенциал. Это обеспечило высокую мобильность экономических ресурсов внутри страны, создало основы устойчивого экономического роста в регионах и привело к высокой инвестиционной активности», - сказал он.

Отметим, что сегодня под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева проходит конференция, которая посвящена деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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