Поддержка частного сектора является важным инструментом экономической политики Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Поддержка частного сектора является важным инструментом экономической политики Азербайджана.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В 2003-2022 годах Фонд развития предпринимательства выделил на 43 тысячи инвестпроектов льготный кредит на сумму 2,8 миллиарда манатов. Благодаря этим проектам создано более 178 тысяч новых рабочих мест, из которых более 80 процентов приходится на долю регионов. В целом из общего количества льготных кредитов на долю регионов приходится 75 процентов», - сказал он.

Отметим, что сегодня под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева проходит конференция, которая посвящена деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.