Путешествовать с картами Халг Банка выгоднее!

БАКУ/Trend/ – Халг Банк запускает новую кампанию в рамках сотрудничества с "Qatar Airways", открывающую широкий спектр возможностей для путешествий. В рамках этой кампании, начиная с сегодняшнего дня, можно приобрести авиабилеты "Qatar Airways" со скидкой до 12 % при оплате любой платежной картой Mastercard или Visa, выпущенной Халг Банком. Во время оплаты стоимости билета картами Халг Банка на странице https://www.qatarairways.com/en-az/offers/cug/fly-xalq.html клиенты смогут ознакомиться с предложенными маршрутами перелетов и получить скидку, воспользовавшись автоматически установленным на сайте промокодом QRXALQ.

Отметим, что скидка действует на рейсы бизнес и эконом-класса. В кампании участвуют все платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные Халг Банком.

Кампания продлится до 31.03.2024 года, а путешествовать с авиабилетами, купленными в рамках кампании можно до 31.05.2024 года.

Скидки распространяются на транзитные рейсы Qatar Airways через город Доха, с вылетом из Международного Аэропорта Гейдар Алиев (GYD). Скидки действуют на рейсы по более чем 50 направлениям, включая Барселону, Мадрид, Париж, Куала-Лумпур, Токио, Мальдивы, Бали, Торонто, Нью-Йорк.

Заказать платежные карты, предлагаемые Халг Банком, можно как онлайн по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/, так и в любом филиале. Доставка карт в пределах Баку осуществляется бесплатно.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.