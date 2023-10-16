Агентство Fitch повысило прогноз Банка ABB со «Стабильного» до «Позитивного»

БАКУ/Trend/ – Рейтинговое агентство Fitch пересмотрело рейтинги банка ABB. Агентство изменило прогноз со «Стабильного» на «Позитивный». Рейтинг стабильности банка АВВ и долгосрочный рейтинг дефолта эмитента подтверждены на уровне «BB-».

По мнению агентства, положительный прогноз по рейтингу устойчивости банка АВВ связан с внутренней кредитной устойчивостью банка, что отражает стабильную структуру баланса, хорошие финансовые показатели и сильную позицию на местном рынке.

Банк ABB — крупнейший банк Азербайджана. В первом полугодии 2023 года 26% активов сектора и 20% общего объема банковских кредитов в стране принадлежали банку ABB. Структура баланса обеспечивает основу для высокого качества активов и стабильной прибыльности банка АВВ, таким образом создается сильный буфер капитала и ликвидности для банка.

Информацию о современных полезных универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.