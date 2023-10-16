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AccessBank объявил свои финансовые результаты за III квартал 2023 года

Экономика Материалы 16 октября 2023 16:57 (UTC +04:00)
AccessBank объявил свои финансовые результаты за III квартал 2023 года

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - AccessBank, являющийся лидером рынка кредитования микро, малого и среднего бизнеса, объявил свои финансовые результаты за III квартал 2023 года.

Для получения более подробной информации, перейдите по ссылке: https://www.accessbank.az/az/our-bank/in-figures/

В течение III квартала 2023 года Банк продемонстрировал динамичный рост по всем основным показателям, и сохранил лидерскую позицию в финансировании бизнеса. Итак, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

  • Кредитный портфель увеличился на 29,7%, и на данный момент портфель составляет 992.4 млн манат.
  • 75.8% кредитного портфеля составляют кредиты, выданные бизнесам. Бизнес портфель вырос на 22.8% или 139.8 млн манат.

Показатели прибыльности AccessBank-а также демонстрируют прогрессивный рост. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

  • Процентные доходы выросли на 41.6% и составили 142 млн манат. Чистые процентные доходы выросли на 55.2% и составляют 88.7 млн манат.
  • Непроцентные доходы выросли в 57.2% и достигли 13,4 млн. манат.
  • Чистая операционная прибыль возросла в 3,1 раза и достигла 40,9 млн манат.
  • Чистая прибыль Банка в сравнении с итогами соответствующего периода 2022 года, увеличилась в 5,6 раза и достигла 29,3 млн манат.

В целом, активы Банка по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 32,5%, и достигли 1,4 млрд. манат на конец отчетного периода.

  • В то же время, ликвидные активы Банка составляют 331,1 млн. манат, что составляет 23,7% общих активов.
  • Депозитный портфель вырос 27,8% и составляет 1025,6 млн манат.
  • Срочные депозиты населения выросли на 22,7%, и на данный момент составляют 680,6 млн манат. Это один из основных показателей высокого доверия к AccessBank среди населения.

Капитальный буфер AccesBank-а также вырос. Объем совокупного капитала по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 52,4% или на 46 млн. манат и достиг 133,9 млн. манат, что в 2,7 раза превышает минимальную норму ЦБ АР.

Сеть деятельности Банка состоим из 32 филиалов, 14 из которых находятся в Баку, и 16 – в регионах, также клиентам предоставляются цифровые услуги.

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