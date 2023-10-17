При поддержке Kapital Bank прошел инженерный хакатон «Гейдар Алиев: 100»

БАКУ/Trend/ – При генеральном спонсорстве первого банка Азербайджана Kapital Bank состоялся инженерный хакатон, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Студенты и представители общественности приняли участие в церемонии открытия интеллектуального конкурса, который проводился в Азербайджано-Французском университете при совместной организации партии «Ени Азербайджан» и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Фариз Латифов, функциональный лидер по программированию Kapital Bank, выступая на церемонии открытия, рассказал о роли подобных интеллектуальных соревнований в развитии инновационного потенциала молодежи. Он отметил, что «Kapital Bank активно занимаемся разработкой технологических решений. Большинство наших банковских услуг доступны в приложении Birbank. И это заслуга инженеров. Именно поэтому мы придаем большое значение образованию и развитию инженеров. Мы знаем, что сегодняшние успешные студенты станут нашими коллегами в будущем и внесут свой вклад в наш банк».

Затем был дан старт конкурсу среди студентов 21 высшего учебного заведения страны. 30 команд, которые присоединились к соревнованию, проверили свои знания по 3 темам. Команды предложили интересные решения задач по направлениям «Экология и окружающая среда», «Транспорт и логистика», «Технологии и инновации». В течение ближайшей недели результаты команд будут оценены на основе критериев, установленных научным комитетом, и на мероприятии под названием «С уважением к прошлому, с верой в будущее: последователи наследия Гейдара Алиева — современная азербайджанская молодежь», которое состоится 21 октября, будут объявлены 3 команды-победителя. Каждой победившей команде будет вручен денежный приз в размере 2500 AZN.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.