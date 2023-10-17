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Кампания по льготному кредитованию для предпринимателей от Azer Türk Bank

Экономика Материалы 17 октября 2023 15:40 (UTC +04:00)
Кампания по льготному кредитованию для предпринимателей от Azer Türk Bank

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Государственный банк Azer Türk Bank продолжает предлагать, на выгодных условиях, кредиты малому и среднему бизнесу для финансирования различных проектов.

Банк начал новую кампанию по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса, которая продлится до 31 декабря 2023 года.

В период проведения акции, независимо от срока, комиссия по всем кредитам установлена ​​в размере 0%.

Стоит отметить, что годовая процентная ставка по кредитам, выдаваемым на срок от 1 до 48 месяцев, начинается от 12%. Сумма кредита составляет от 5 000 до 300 000 манат.

Предприниматели, желающие получить кредиты, могут обратиться в «Центр кредитования малого и среднего бизнеса», действующий при филиале «Рягямсал 6» в Баку, а также в филиалах Azer Turk Bank, расположенных в Нахчыване, Гяндже и Ширване.

Заказать кредит онлайн можно на сайте Azer Türk Bank.

С более подробной информацией об услугах и продуктах банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру 945.

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