Установлены тарифы на проезд по дороге Баку-Губа-госграница с РФ (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ – Установлены тарифы на новый участок автодороги Баку-Губа - государственная граница с Российской Федерацией, созданный в качестве альтернативы традиционной дороге.

Как сообщили во вторник Trend в Тарифном совете, в последние годы в Азербайджане были капитально реконструированы и усовершенствованы автомобильные дороги, а также построены и переданы в пользование населению новые автомагистрали, мосты и путепроводы.

"Создание современной дорожно-транспортной инфраструктуры имеет исключительное значение для обеспечения устойчивого и сбалансированного развития регионов. В связи с этим важную роль в укреплении транспортной инфраструктуры Азербайджана играет новый участок автодороги М-1 Баку-Губа - государственная граница с Российской Федерацией, являющийся составной частью международного транспортного коридора "Север-Юг", построенный от поселка Г.З.Тагиев. Дорога протяженностью 129 километров расширит возможности Азербайджана по участию в транзитных перевозках, сократит сроки доставки грузов, даст толчок развитию туризма в регионе.

Эта дорога короче традиционной и имеет более высокое ограничение скорости. Короткое расстояние и высокая скорость позволят пользователям экономить время и топливо. Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 5 сентября 2023 года эта дорога определена как платная. Согласно законодательству, платные автодороги могут создаваться при наличии бесплатной автомобильной дороги, качество которой соответствует требованиям госстандартов, и это не оказывает негативного влияния на уязвимые слои населения. Потому что использование этой дороги зависит от выбора. Так-как в таком же качестве существует и традиционная атомагистраль.

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана обратилось в Тарифный (ценовой) совет для определения тарифов за пользование этой дорогой, и 17 октября 2023 года состоялось очередное заседание совета.

Тарифы на проезд по новой автомобильной дороге М-1 Баку-Губа - государственная граница с Российской Федерацией, построенной от поселка Г.З.Тагиев, вместе с НДС для легковых автомобилей и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн установлены в размере 9,3 гяпиков за 1 км (12 манатов за весь путь). Тариф для грузовых автомобилей и другой техники массой более 3,5 тонны составит 11,6 гяпиков за 1 км (около 15 манатов за всю дорогу). Для автобусов стоимость проезда за 1 км этой дороги установлена ​​на уровне 7,8 гяпиков (10 манатов за всю дорогу). Для прицепных и полуприцепных транспортных средств, в том числе с 3-4 осями или фур, цена для использования платной дороги составляет 19,4 гяпиков за 1 км (25 манатов за весь путь).

Размер платы за проезд определяется на основании технического уровня автомобильной дороги, мониторингами, проводимыми соответствующими органами с учетом пройденного транспортным средством расстояния, веса и количества поездок в течение месяца. В настоящее время на дороге ведутся заключительные отделочные работы", - говорится в сообщении Тарифного (ценового) Совета.