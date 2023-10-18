Азербайджан работает над обеспечением населения высококачественным интернетом

БАКУ /Trend/- Планируется, что к концу 2024 года в Азербайджане не останется домохозяйств без доступа к высококачественному интернету.

Об этом, как передает в среду Trend, сообщил советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Байрамов, выступая на 17-й Международной конференции по использованию информационно-коммуникационных технологий (AICT2023) в Баку.

"Проблема цифровой инклюзивности является одной из серьезных проблем в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Власти предпринимают серьезные шаги для обеспечения населения Азербайджана высококачественным доступом к интернету", - сказал он.

Байрамов отметил, что Азербайджан, также как и весь мир, столкнулся с проблемой кибербезопасности.

"Борьба с кибербезопасностью, помимо инвестиций в инновации и технологии, прежде всего требует развития человеческих навыков. В связи с этим Азербайджан также постоянно увеличивает количество образовательных программ в области ИКТ", - подчеркнул Байрамов.

Отметим, что с 18 по 20 октября 2023 года в Баку проходит 17-я Международная конференция по использованию информационно-коммуникационных технологий (AICT2023), организованная при участии Университета ADA, Университета Джорджа Вашингтона, Туринского политехнического университета и организации IEEE Azerbaijan Joint Chapter.

На конференции собрались исследователи, ученые, архитекторы программного обеспечения и специалисты отрасли, чтобы обсудить инновационные идеи и различные темы, связанные с информационными технологиями и услугами следующего поколения.