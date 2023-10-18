Тюркские государства составляют 1,6 процента мирового ВВП - Вюсал Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Тюркские государства составляют 1,6 процента мирового ВВП.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы в ходе выступления в Институте экономики министерства науки и образования Азербайджанской Республики.

"Тюркские государства составляют 2,2 процента населения мира, 2,4 процента общего торгового оборота и 1,6 процента мирового ВВП. Тюркские государства имеют потенциал, позволяющий увеличить эти цифры в будущем", - подчеркнул он.

По его словам, отношения между тюркскими государствами развиваются по восходящей линии и их дальнейшее укрепление является одним из приоритетных направлений Азербайджана.