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Тюркские государства составляют 1,6 процента мирового ВВП - Вюсал Гасымлы

Экономика Материалы 18 октября 2023 12:09 (UTC +04:00)
Тюркские государства составляют 1,6 процента мирового ВВП - Вюсал Гасымлы

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Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - Тюркские государства составляют 1,6 процента мирового ВВП.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы в ходе выступления в Институте экономики министерства науки и образования Азербайджанской Республики.

"Тюркские государства составляют 2,2 процента населения мира, 2,4 процента общего торгового оборота и 1,6 процента мирового ВВП. Тюркские государства имеют потенциал, позволяющий увеличить эти цифры в будущем", - подчеркнул он.

По его словам, отношения между тюркскими государствами развиваются по восходящей линии и их дальнейшее укрепление является одним из приоритетных направлений Азербайджана.

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