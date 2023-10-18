Получите кредит 5000 AZN от Kapital Bank, платите всего 150 AZN в месяц

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank запустил специальную акцию по кредитам наличными. Согласно условиям акции, клиенты, которые решат взять кредит в Kapital Bank, имеют возможность платить всего 150 манатов в месяц за каждые 5000 манатов кредита. Воспользоваться акцией могут те, у кого есть официальный доход.

Акция распространяется на кредиты, оформленные как через цифровые каналы, так и в филиалах банка. Кроме того, клиенты, взявшие кредиты онлайн, освобождаются от комиссии за снятие средств. Акция будет действовать с 18 октября по 30 ноября 2023 года.

Отметим, что те, кто получает зарплату или пенсию на карту Kapital Bank или любого другого банка, могут взять кредит наличными до 30 тысяч манатов по годовой ставке от 10,9% на срок до 59 месяцев. Чтобы узнать подробности об условиях кредита и подать онлайн-заявку, пожалуйста, посетите https://kbl.az/prthy .

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.