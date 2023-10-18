Научно-производственная компания R.I.S.K отметила свое 30-летие

БАКУ /Trend/ - Основанная в 1993 году и известная в сфере информационных технологий ЗАО «Научно-производственная компания R.I.S.K.» (R.I.S.K.) недавно отметила свое 30-летие.

За этот период компания добилась значительных успехов как в Азербайджане, так и за ее пределами. Только на зарубежных рынках, а географически это 4 континента, R.I.S.K. подписала и успешно реализовала сотни контрактов.

Консалтинг в сфере ИТ и инфо/кибербезопасности, системная интеграция, производство прикладного программного обеспечения, создание геоинформационных систем (ГИС) – это лишь часть направлений деятельности компании. Заказчиками ее инновационных решений и услуг являются крупные телекоммуникационные компании, государственные структуры, правоохранительные органы, предприятия нефте-газовой отрасли, банковского, финансового, строительного, а также транспортного секторов. Компания R.I.S.K. тесно сотрудничает с крупнейшими мировыми производителями IT и телекоммуникационного оборудования.

Особое место в деятельности компании занимает создание собственных программных продуктов. Хорошим примером этого является программные пакеты, разработанные R.I.S.K., для навигации международной гражданской авиации. Эти программы, эксплуатируемые в качестве систем поддержки при принятии мер по обеспечению безопасности полетов, добились особого успеха на мировом рынке в условиях жесткой конкуренции. В настоящее время различные программные продукты компании используются аэронавигационными органами более 20 стран мира.

Совсем недавно компания R.I.S.K. добилась очередного успеха в этом направлении своей деятельности, выиграв международный тендер, проводимый в Национальной компании аэронавигационного обслуживания (NANSC) Египта. Предметом подписанного контракта является усовершенствованное управление цепочкой аэронавигационной информации за счет автоматизации и приведение ее к стандартам ICAO. В проект, рассчитанный на 18-месячный срок также входит и специальное приложение компании для создания безопасных маршрутов.

Следует подчеркнуть, что в этом году также исполнилось 20 лет со дня первой сертификации компании R.I.S.K. по международному стандарту качества ISO 9001.