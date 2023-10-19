БАКУ /Trend/ - 19 октября в Баку состоялась церемония открытия выставки "Каспийская строительная неделя".

Как сообщает в четверг Trend, выставка объединяет 3-ю Азербайджанскую международную выставку "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" (Rebuild Karabakh - 2023), 28-ю Азербайджанскую международную выставку "Строительство" (BakuBuild), 15-ю юбилейную международную выставку "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны" (Aquatherm Baku) и 11-ю Каспийскую международную выставку "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт".

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