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Три предприятия приступили к строительству в Алятской СЭЗ

Экономика Материалы 19 октября 2023 11:30 (UTC +04:00)
Три предприятия приступили к строительству в Алятской СЭЗ

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Алятской свободной экономической зоне (СЭЗ) три предприятия приступили к строительству.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сообщил председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров.

"В Алятской свободной экономической зоне уже зарегистрировано несколько компаний, и три из них начали строительство собственных предприятий", - сказал он.

По его словам, три компании уже завершают проектные работы.

"Компании начнут строительство в конце этого или начале следующего года. В то же время ведутся переговоры с другими компаниями", - добавил он.

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