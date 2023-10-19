Три предприятия приступили к строительству в Алятской СЭЗ

БАКУ /Trend/ - В Алятской свободной экономической зоне (СЭЗ) три предприятия приступили к строительству.
Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сообщил председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров.
"В Алятской свободной экономической зоне уже зарегистрировано несколько компаний, и три из них начали строительство собственных предприятий", - сказал он.
По его словам, три компании уже завершают проектные работы.
"Компании начнут строительство в конце этого или начале следующего года. В то же время ведутся переговоры с другими компаниями", - добавил он.
Новость обновляется