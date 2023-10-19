Компания Azerconnect удостоена престижной награды Stevie®Awards

БАКУ/Trend/ – Компания Azerconnect, одна из ведущих в сфере ИКТ и высоких технологий в Азербайджане, была удостоена престижной награды Stevie®Awards в нескольких категориях за свои инновационные проекты.

Azerconnect получила две серебряные награды в области многообразия и инклюзивности в рамках программы «Inspire.Lead.Create: Women Leadership Program», и за достижения в управлении гибридным режимом работы сотрудников за реализацию программы «FLEXcellence: Hybrid Working Program», а также была удостоена бронзовой награды благодаря успешному применению смешанного типа обучения в программе «Hybrid Leadership Program».

Данные награды были присуждены в категории «Достижения в области человеческих ресурсов» в рамках восьмой ежегодной церемонии вручения «Stevie®Awards for Great Employers». Стоит отметить, что «Stevie® Awards for Great Employers» - это международная программа награждения, вручаемая лучшим работодателям мира.

«Stevie® Awards for Great Employers» отмечает выдающихся работодателей, HR-специалистов и команды, а также достижения и проекты, направленные на создание лучших рабочих мест.

Получение этих наград отражает инклюзивный подход компании, основанный на уважении к каждому сотруднику, способствующий стимулированию профессионального развития кадров, активной поддержке принципов многообразия и оптимизации эффективности в условиях дистанционной работы.

О компании Azerconnect

Azerconnect – первая B2B компания (Business to Business), предоставляющая различные услуги в соответствии с международными стандартами в динамично развивающейся сфере информационных, коммуникационных и высоких технологий Азербайджана. Azerconnect входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Следует отметить, что Azerconnect была удостоена сертификата «Лучший работодатель» в Азербайджане за 2023 год, выданного престижным «Институтом лучших работодателей» (Top Employer Institute) в шести различных категориях за выдающиеся достижения в области человеческих ресурсов. Кроме того, в этом году компания Azerconnect завоевала престижные награды Brandon Hall Group Excellence в трех различных категориях.

О компании Stevie® Awards

Награды Stevie®Awards присуждаются в рамках восьми программ. Конкурсы на получение наград Stevie привлекают более 12 000 заявок ежегодно от организаций из более чем 70 стран. Отмечая организации разных масштабов и направлений, а также вклад специалистов, которые стоят за ними, Stevies признают их исключительные достижения в профессиональной сфере во всем мире.