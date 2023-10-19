Халг Банк предлагает предпринимателям бесплатные карты Mastercard Business!

БАКУ/Trend/ – Халг Банк объявляет новую кампанию для своих клиентов-частных предпринимателей. В период кампании, которая продлится до 31 декабря, владельцы бизнеса смогут бесплатно получить платежную карту Mastercard Business от Халг Банка. Карта Mastercard Business сочетает в себе возможности как наличных, так и безналичных платежей и служит незаменимым бизнес-инструментом для предпринимателей. С помощью этой карты можно осуществлять оплату командировочных, коммунальных, таможенных и прочих расходов, а также онлайн-покупки и обналичивание денежных средств в любой точке мира.

Контролировать операции по карте и настраивать различные лимиты транзакций можно с помощью современной и функциональной системы мобильного и интернет-банкинга XalqOnline.

В рамках кампании предприниматели могут бесплатно получить карту Mastercard Business сроком на 1 год в AZN, USD, EUR, GBP. Карту можно заказать в филиалах Халг Банка или посредством личного кабинета в XalqOnline.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на

официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.