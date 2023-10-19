190 га площади промпарка в Агдаме передано резидентам

БАКУ /Trend/ - 190 гектаров площади промышленного парка, расположенного в Агдаме передано резидентам.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель спецпредставителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев в ходе панельной дискуссии в рамках "Каспийской строительной недели".

"В Агдамском промышленном парке основное преимущество отдается производству ремонтно-строительных материалов. Резиденты, которые будут здесь работать, смогут воспользоваться различными льготами”, - сказал Гаджиев.

Отметим, что Агдамский промышленный парк был создан указом Президента Азербайджанской Республики от 28 мая 2021 года.

В целом, в Агдамский промышленный парк будет инвестировано более 60 млн манатов. В промышленном парке планируется создать более 700 рабочих мест. Предприятия, создаваемые в Агдамском промышленном парке, внесут важный вклад в развитие местного производства, вовлечение ресурсов региона в экономический оборот, возрождение Карабаха, развитие ненефтяной промышленности страны в целом.

В 2022 году в Агдамском промышленном парке 12 субъектам предпринимательства был предоставлен статус резидента, а 3 предпринимателям - статус нерезидента.