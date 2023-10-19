В ближайшее время начнутся земляные работы в селах Гадрут и Туг

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время начнутся работы по сносу и земляные работы в селах Гадрут и Туг Ходжавендского района.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель спецпредставителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев в ходе панельной дискуссии в рамках "Каспийской строительной недели".

"На следующем этапе будут проведены дорожно-коммуникационные работы, а затем будет осуществлено строительство домов и нежилых зданий”, - сказал Гаджиев.

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