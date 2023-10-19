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Частные инвесторы в селе Дашалты начали представлять свои проекты

Экономика Материалы 19 октября 2023 15:22 (UTC +04:00)
Частные инвесторы в селе Дашалты начали представлять свои проекты

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Частные инвесторы в селе Дашалты начали представлять свои проекты.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе панельной дискуссии в рамках "Каспийской строительной недели".

По его словам, вместе с архитекторами разработан и представлен новый план села.

«В селе Дашалты частные инвесторы начали представлять свои проекты. Государство понесет минимальные расходы, будет проводить только коммуникационные линии и осуществлять прокладку дорог. Основные строительные работы будут проводиться частными инвесторами. Главное развитие села Дашалты мы видим в туристическом направлении», - сказал Керимов.

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