БАКУ /Trend/ - Частные инвесторы в селе Дашалты начали представлять свои проекты.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе панельной дискуссии в рамках "Каспийской строительной недели".

По его словам, вместе с архитекторами разработан и представлен новый план села.

«В селе Дашалты частные инвесторы начали представлять свои проекты. Государство понесет минимальные расходы, будет проводить только коммуникационные линии и осуществлять прокладку дорог. Основные строительные работы будут проводиться частными инвесторами. Главное развитие села Дашалты мы видим в туристическом направлении», - сказал Керимов.

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