Волонтёры Red Hearts помогли приюту для животных

БАКУ /Trend/ - Волонтеры фонда Red Hearts посетили приют для животных Good World Animal Rescue and Protection (GWARP) и оказали ему продовольственную помощь в рамках акции Pəncəli ürəklər («Четвероногие сердца»).

За 3 года своей работы фонд Red Hearts реализовал множество проектов социальной ответственности в направлении защиты бездомных животных. Школьники-волонтеры фонда, включая Айлу Агаеву из школы № 6, Симу Гусейнзаде из школы Ландау, Марьям Гусейнзаде из Azerbaijan British College, Саида Асланова и Джавада Асланова из школы Dünya, и Хадиду Алиеву из школы № 6, совместно организовали ярмарки в своих учебных заведениях и успешно собрали пожертвования для этой акции. На собранные деньги приюту для животных было пожертвовано оборудование для измельчения пищи. В рамках этого проекта были проведены переговоры с различными ресторанами и отелями с целью собирать остатки еды и направлять их в приют для животных.

Отрадно, что инициаторами проекта являются школьники в возрасте 12-16 лет. Вдохновленные проектами фонда, они обратились с просьбой позаботиться о природе и животных.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.