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В Шуше начнется строительство новой дорожной сети

Экономика Материалы 19 октября 2023 15:35 (UTC +04:00)
В Шуше начнется строительство новой дорожной сети

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Шуше начнется строительство новой дорожной сети.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе панельной дискуссии в рамках "Каспийской строительной недели".

По его словам, уже завершен процесс присвоения имен 85 городским улицам.

«В Шуше создана инфраструктура водоснабжения, канализации, сбора бытовых отходов, начнется строительство новой дорожной сети. Улицы будут полностью реконструированы», - сказал Керимов.

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