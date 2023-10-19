БАКУ /Trend/ - В Шуше начнется строительство новой дорожной сети.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе панельной дискуссии в рамках "Каспийской строительной недели".

По его словам, уже завершен процесс присвоения имен 85 городским улицам.

«В Шуше создана инфраструктура водоснабжения, канализации, сбора бытовых отходов, начнется строительство новой дорожной сети. Улицы будут полностью реконструированы», - сказал Керимов.