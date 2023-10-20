БАКУ /Trend/ - В Агдаме будет построен павильон альтернативных источников энергии.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе Овсат Гамидов в ходе выставки «Rebuild Karabakh».

По словам Гамидова, проект данного павильона уже представлен.

Он добавил, что в Карабахе планируется строительство "умных" городов и сел.

Говоря о необходимости использования альтернативных источников энергии, а именно солнечной энергии, он сказал, что в некоторых домах будут установлены солнечные коллекторы.

"Если на крышах домов будет недостаточно места, мы создадим поля для размещения солнечных коллекторов", - сказал Гамидов.

Напомним, что специализированная выставка «Rebuild Karabakh», посвященная восстановлению и развитию освобожденного от оккупации Карабаха, продлится до 21 октября.