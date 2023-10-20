БАКУ /Trend/ - Казахстанская компания планирует открыть представительство в Азербайджане, передает в пятницу Trend.

Как сказал в рамках "Каспийской строительной недели" представитель "Too Bauner", компания занимается производством алюминиевых подсистем для навесных вентилируемых фасадов на заводе в Алматы.

"Too Bauner" уже имеет представительство в Узбекистане.

Представители компании впервые на этой выставке и планируют открыть представительство, найти клиентов и сотрудничать с Азербайджаном в сфере фасадных решений.

Напомним, что специализированная выставка «Rebuild Karabakh», посвященная восстановлению и развитию освобожденного от оккупации Карабаха, продлится до 21 октября.