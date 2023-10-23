На золотом руднике «Човдар» реализован очередной проект по реинтродукции редких растений (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» провело в Дашкесанском районе очередную экологическую акцию в рамках проекта по размножению редких, находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в «Красную книгу», реинтродукции их в районы исторического произрастания.

В акции, организованной на территории золотого рудника «Човдар», приняли участие заместитель председателя Правления ЗАО Огтай Мамедов, специалисты Института ботаники Министерства науки и образования Азербайджана и сотрудники компании.

В рамках акции была произведена массовая посадка таких редких видов растений, как “Rosa zangezura Jarosch.” (шиповник зангезурский), “Rosa nisami Sosn.” (шиповник Низами), “Rosa pulverulenta M.Bieb” (шиповник припудренный), “Malus orientalis Mill.” (яблоня восточная), “Fagus orientalis L.” (бук восточный), “Carpinus betulus L.” (граб обыкновенный), “Acer trautvetteri L.” (клен Траутфеттера), “Fraxinus excelsior L”. (ясень обыкновенный), “Pyrus caucasica L.” (груша Кавказская), “Pyrus salicifolia Pall.” (груша иволистная), “Euonymus grandiflorus Wall.” (бересклет крупнолистный), “Frangula grandiflora A.Pool.” (крушина крупнолистная, ломкая), “Jasminum fruticans L.” (жасмин кустарниковый), “İnula grandiflora” (девясил крупноцветковый), “Centaurea pseudocabiosa Boiss.” (василек центауреа).

Напомним, что проект по размножению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений был впервые реализован ЗАО «AzerGold» в 2021–2022 годах. В рамках проекта в ноябре-декабре при непосредственном участии сотрудников Института ботаники и Центрального ботанического сада на возвышенностях вокруг рудника «Човдар» были выявлены находящиеся под угрозой исчезновения растения, собраны их семена. В течение года эти семена были отсортированы, высушены соответствующими лекарственными средствами и выращены на опытном поле в специальном агротехническом порядке. В рамках первого проекта в ноябре 2022 года были выявлены “Rosa zangezura Jarosch.” (шиповник зангезурский), “Rosa nisami Sosn.” (шиповник Низами), “Rosa pulverulenta M.Bieb” (шиповник припудренный) və “Frangula grandiflora A.Pool.” (крушина крупнолистная, ломкая), обеспечено их размножение на территории исторического произрастания. А в проекте, реализованном в текущем году в Дашкесанском районе, обеспечена реинтродукция большего количества видов кустарников.

Отметим, что ЗАО «AzerGold», как государственная компания, представляющая горнодобывающую промышленность нашей страны, осуществляет необходимые меры по более эффективному экологическому управлению эксплуатируемыми месторождениями, минимизации воздействия на окружающую среду в процессе добычи. Наряду с этим, в рамках политики ЗАО по социальному воздействию и ответственности с целью сохранения экологического баланса постоянно организуются массовые мероприятия, в том числе субботники, посадка деревьев и другие акции по озеленению. В рамках указанных мероприятий на сегодняшний день на руднике «Човдар» и прилегающих к нему территориях посажено более 14 тысяч соответствующих местным условиям деревьев и кустарников, а также созданы зеленые насаждения.