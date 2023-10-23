РОСТ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ в A-QROUP

БАКУ /Trend/ – СК A-Qroup, успешно ведущая свою деятельность на страховом рынке свыше 28 лет, подвела итоги за три квартала 2023 года.

Согласно финансовой отчетности, за девять месяцев этого года объем страховых поступлений составил 12 358 038 AZN.

Традиционно, основная часть общих поступлений компании пришлась на добровольное медицинское страхование и составила 7 367 692,49 AZN., превысив аналогичный период за 2022 год почти на 1 млн. AZN.

Также увеличился объем поступлений страховых премий по КАСКО и составил 1 525 688 AZN., что еще раз демонстрирует стабильную положительную динамику роста компании A-Qroup.

За три квартала 2023 года Застрахованные A-Qroup получили страховых выплат на сумму 10 718 880 AZN. В среднем за 9 месяцев 2023 года A-Qroup каждый день выплачивает своим клиентам около 40 000 AZN.

СК A-Qroup динамично развивается, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке 28 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, сокращения времени на выплаты страховых возмещений, повышения эффективности процесса урегулирования убытков. СК A-Qroup предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов по 14 видам добровольного страхования.