Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)

Экономика Материалы 23 октября 2023 15:43 (UTC +04:00)
Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ – ТуранБанк, отличающийся стабильностью в банковской сфере и завоевавший доверие и симпатию клиентов, продолжает ряд мер по расширению своей сети обслуживания. Банк, сохраняющий на протяжении многих лет имидж надежного партнера в бизнесе, представил своим клиентам новый Гарадагский филиал в торговом центре «Бина». В официальной церемонии открытия приняли участие руководители ТуранБанк.

Новый филиал расположен по адресу город Баку, Гарадагский район, поселок Локбатан, напротив 3-го ряда торгового центра «Бина». Он обеспечит более эффективное и удобное использование банковских услуг и продуктов для жителей города и бизнес-субъектов за счет более крупного и современного офисного здания. В соответствии со стратегией цифровизации ТуранБанк стремится постоянно предоставлять своим клиентам электронные и мобильные банковские решения.

Основной миссией ТуранБанк, который активно участвует в политической и культурной жизни страны и продолжает поддерживать социально-экономический прогресс в регионах, является содействие малому и среднему предпринимательству и развитию реального сектора экономики.

Действующий с 1992 года ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов в 21 точке продаж. Банк, реализовавший различные мероприятия по расширению своей сети филиалов, в этом году планирует открытие новых филиалов и отделений в городах и районах Азербайджана.

Получить подробную информацию о сети обслуживания ТуранБанк по стране можно, перейдя по ссылке. Получить подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно по телефону (012) 935 Информационного центра, посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

ТуранБанк

С нами надежно..

Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)
Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)
Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)
Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)
Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)
Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)
Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)
Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)
Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)
Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)
Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)
Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)
Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)
Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина» (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости