Еще один филиал банка АВВ обнoвлен!

БАКУ /Trend/ - Банк АВВ успешно продолжает трансформацию своих филиалов. С целью быть ближе к клиентам и обеспечивать их обслуживание на высоком уровне, в Мингячевире, четвертом по численности населения городе страны, Мингячевирский филиал банка начал свою деятельность в новом здании. Филиал к услугам клиентов по адресу: город Мингячевир, проспект Гейдара Алиева, 96А.

Здание Мингячевирского филиала соответствует новой брендовой концепции банка ABB. Здесь созданы все условия для удовлетворения всех потребностей бизнеса, а также индивидуальных клиентов в финансовых услугах.

В Мингячевирском филиале к услугам клиентов различные виды кредитных, кассово-расчетных операций, депозитов, денежных переводов, заказы платежных карт, операции с наличной валютой, а также многие другие услуги.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.