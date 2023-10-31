Форум "Каспийская неделя - 2023" в Дубае, ОАЭ: Новаторская дискуссия о будущем торговли и логистики в Большом Каспийском регионе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 15 по 17 ноября 2023 года Большой Каспийский регион (БКР) станет центром внимания ежегодного форума "Каспийская неделя", который впервые пройдет в Дубае.

В этом году престижное мероприятие, организованное Ассоциацией Большого Каспия и группой компаний "Интеграл" в сотрудничестве с DP World, пройдет в рамках Глобального саммита по грузовым перевозкам (Global Freight Summit). Оно продемонстрирует синергию логистики и торговли, внедрение цифровых технологий и развитие логистических коридоров - вновь привлекая внимание к значимости возможностей и проблем региона для всего мира.

Таким образом, Форум выходит за пределы своего традиционного места проведения в Давосе (Швейцария), чтобы расширить свои рамки и влияние. Форум "Каспийская неделя - 2023" в стратегическом партнерстве с компанией DP World, признанным мировым лидером в области интеллектуальной логистики, призван установить новые ориентиры в развитии логистики и торговли в БКР.

Форум "Каспийская неделя", целью которого является развитие диалога и сотрудничества между Большим Каспийским регионом и остальным миром - а также внутри региона - продолжит свою традиционную повестку, сосредоточившись на передовых методах решения логистических проблем региона. В центре внимания участников Форума будут находиться вопросы сближения логистических коридоров, торговой интеграции и финансовых сетей, решение которых позволит создать единую систему, выходящую за

рамки национальных границ и упрощающую проведение трансграничных операций.

Обсуждение инвестиционных перспектив, синергетического эффекта сотрудничества и региональных проблем в рамках Форума "Каспийская неделя - 2023" привлечет внимание глобальных игроков, осознающих нереализованный потенциал БКР. Эта платформа будет способствовать диалогу и выработке стратегий в таких сферах, как бизнес, экономика, образование, наука и культура, чтобы обеспечить выход региона на мировую арену. Участники получат эксклюзивную возможность пообщаться с выдающимися деятелями, включая представителей таких международных организаций, как ООН, Международная торговая палата и Международная федерация экспедиторских ассоциаций (FIATA), а также высокопоставленных представителей правительств стран региона, аналитических центров, академических и образовательных учреждений и влиятельных бизнес-лидеров. Их идеи, стратегии и решения станут предпосылкой к ускоренному развитию БКР, открывающему перспективы инноваций и процветания.

Председатель оргкомитета форума "Каспийская неделя" Мурат Сеитнепесов выразил свой энтузиазм по поводу сотрудничества следующими словами: "Мы очень рады партнерству с DP World в проведении этого совместного мероприятия в Дубае. БКР очень важен для глобальной энергетической и продовольственной безопасности, а логистическая связанность является одним из ключевых факторов развития региона. Этот форум, несомненно, станет отличной площадкой для обсуждения идей и презентации важных для БКР проектов, особенно по созданию интегрированных торговых и логистических интеллектуальных систем, привлечению инвестиций и приглашению партнеров для реализации проектов развития региона".

Со своей стороны, главный операционный директор по цифровым технологиям DP World Майк Бхаскаран подчеркнул: "Мы рады объединить усилия с «Каспийской неделей – 2023» в рамках Глобального саммита по грузовым перевозкам. Регион Большого Каспия обладает огромным потенциалом, и мы уверены, что путем интеграции логистики и торговли, а также укрепления сотрудничества между государственным и частным секторами, мы сможем преодолеть трудности и открыть возможности роста для всех заинтересованных сторон".

Для регистрации: https://caspianweek.org/rsvp

По вопросам: [email protected]

О форуме "Каспийская неделя":

Форум "Каспийская неделя", основанный в 2017 году, является ежегодным мероприятием, способствующим развитию диалога, сотрудничества, инноваций и роста в Большом Каспийском регионе. За время своего существования форум последовательно преодолевал разрывы, инициировал стратегически значимые дискуссии и способствовал развитию партнерских отношений между секторами и странами. В фокусе его внимания находятся различные сферы - от экономики и энергетики до культуры и инноваций.