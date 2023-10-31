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Филиал банка АВВ в Газахе обнoвлен!

Экономика Материалы 31 октября 2023 12:08 (UTC +04:00)
Филиал банка АВВ в Газахе обнoвлен!

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ – В рамках проекта трансформации филиалов банка АВВ, филиал в Газахе теперь функционирует в новом здании. Он соответствует новой брендовой концепции банка ABB и всем современным стандартам обслуживания.

Располагается здание филиала по адресу: город Газах, проспект Гейдара Алиева 75. Здесь созданы все условия для удовлетворения всех пожеланий в финансовых услугах как предприятий, так и индивидуальных клиентов.

В Газахском филиале клиентам доступны различные виды кредитных, кассово-расчетных операций, депозитов, денежных переводов, заказы платежных карт, операции с наличной валютой, а также многие другие услуги.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

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