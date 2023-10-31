Филиал банка АВВ в Газахе обнoвлен!

БАКУ/Trend/ – В рамках проекта трансформации филиалов банка АВВ, филиал в Газахе теперь функционирует в новом здании. Он соответствует новой брендовой концепции банка ABB и всем современным стандартам обслуживания.

Располагается здание филиала по адресу: город Газах, проспект Гейдара Алиева 75. Здесь созданы все условия для удовлетворения всех пожеланий в финансовых услугах как предприятий, так и индивидуальных клиентов.

В Газахском филиале клиентам доступны различные виды кредитных, кассово-расчетных операций, депозитов, денежных переводов, заказы платежных карт, операции с наличной валютой, а также многие другие услуги.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.