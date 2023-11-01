ЦБ Азербайджана понизил учетную ставку (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) первого ноября понизил учетную ставку с 9 до 8,5 процента, сообщает в среду Trend.

Согласно информации ЦБА, верхний предел процентного коридора был снижен с 10 процентов до 9,5 процента, а нижний - с 7,5 до 7 процентов.

Как отмечается, данное решение было принято с учетом изменения внешних и внутренних факторов, влияющих на инфляцию, а также значительного превышения предложения над спросом на валютном рынке.

«Со времени последнего собрания ЦБ, посвященного денежно-кредитной политике, тенденция снижения годового уровня инфляции продолжилась. В сентябре 2023 года годовая инфляция снизилась до 5,1%, находясь в целевом диапазоне (4±2%). Годовой уровень инфляции более чем втрое ниже годовой инфляции (15,6%), зафиксированной в сентябре прошлого года. Уровень годовой базовой инфляции также снизился и составил в сентябре 5,2%», - сказали в ЦБА.

В Центробанке подчеркнули, что динамика годовой инфляции снизилась вследствие воздействия внешних факторов и проводимой антиинфляционной политики.

«Продолжающееся снижение мировых цен на сырьевые товары, особенно продукты питания, приближение показателя затрат на международные перевозки к допандемическому уровню, жесткая денежно-кредитная политика, проводимая торговыми партнерами, и повышение номинального эффективного обменного курса оказали снижающее влияние на импорт инфляции», - сказали в ЦБА.