Центробанк Азербайджана спрогнозировал рост ВВП страны к 2025 году

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует рост ВВП страны к 2025 году на уровне 4 процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

«В 2023 году прогнозируется рост ВВП на уровне 1,5%, в 2024 году - 3,5%, а в 2025 году - 4%. Ненефтяной ВВП по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 3%, в 2024 году - 6% и в 2025 году - 5,5%»,- сказал он.

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